Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Der Cannabiskonsum ist zwar seit April grundsätzlich erlaubt, doch bereits das Bundesgesetz verbietet ihn "in öffentlich zugänglichen Sportstätten und in deren Sichtweite". In der Hopfengemeinde will man aber sichergehen: Hier wurde Kiffen nun explizit auch per Verordnung fürs "GP Stadion am Hardtwald" verboten.

Dies geschah im