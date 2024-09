Leimen-Gauangelloch. (agdo) Die Leimener sind äußerst kreativ. Neben Hofflohmärkten gab es nun am Sonntag einen "Großen Verschenketag" in den beiden Stadtteilen Gauangelloch und Ochsenbach. Wer wollte und Gegenstände hatte, die er nicht mehr gebrauchen konnte, stellte diese an Straße oder Gehweg – und andere Menschen freuten sich darüber, konnten sie diese doch einfach so mitnehmen und weiterverwenden.

Die Aktion fing eigentlich ganz gut an. Nicht ganz so viel Glück hatte man mit dem Wetter für diese Aktion. Erst sah man einige Menschen durch die Straßen flanieren oder mit dem Auto jene Straßen abfahren. Dann allerdings begann es zu regnen, und es waren merklich weniger Interessierte unterwegs. Waren es tags zuvor noch 35 Grad und Sonne pur, so war es an jenem Verschenketag merklich kühler, vor allem aber eben zeitweise verregnet.

Es gab einen kleinen Plan mit den Straßen, in denen Gegenstände herausgestellt waren, den man in verschiedenen Gruppen in den Sozialen Medien finden konnte. Wer genau schaute, fand womöglich genau das, wonach man schon länger gesucht hatte – oder man ließ sich von den Gegenständen inspirieren und nahm sie mit. Darunter waren etwa ein Kinderroller mit zwei Fahrradhelmen, Kindersitze für das Auto oder Gummistiefel, Haus- oder Straßenschuhe.

Es gab auch jede Menge Bücher sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Darunter war "Der kleine Johnson für Weinkenner 1998", ein Buch über den Zoo in Berlin oder Reiseführer. Weiterhin gab es National-Geographic-Videos über Tiere der Welt wie Delfine, Eisbären, Krokodile oder Leoparden. Und wer noch einen Vogelkäfig brauchte, der wurde auch fündig. Weitere Gegenstände waren unter anderem Lampen, Koffer, Bilder oder Töpfe sowie Vasen. Gefahren wurde von Straße zu Straße. Man stieg aus, schaute, stöberte, nahm etwas mit oder fuhr bei Nicht-Gefallen weiter. Es gab auch interessierte Spaziergänger, welche die Straßen abliefen und schauten sowie eventuell etwas mitnahmen.