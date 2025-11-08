Samstag, 08. November 2025

zurück
Plus Neckarsteinach

Anwohnern reicht es mit Eltern-Taxis

Die Gespräche zur Lessingstraße haben nichts gebracht. "Seit Jahren leiden wir unter dem hohen Verkehrsaufkommen".

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
Der Hol- und Bringverkehr – hier an der Schule – empört die Anwohner sehr. Foto: Alex

Neckarsteinach. (pau) Die Stimmung war aufgeheizt im Rathaus, als die Stadtverordnetenversammlung tagte. Auf der Tagesordnung stand ein Punkt, der vielen Bürgern seit Jahren unter den Nägeln brennt: die Verkehrssituation in der Lessingstraße.

Silke Jooß (Die Grünen) hatte eine Anfrage eingebracht, nachdem Anwohner erneut auf unhaltbare Zustände hingewiesen hatten. "Seit Jahren leiden

