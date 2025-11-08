Anwohnern reicht es mit Eltern-Taxis
Die Gespräche zur Lessingstraße haben nichts gebracht. "Seit Jahren leiden wir unter dem hohen Verkehrsaufkommen".
Neckarsteinach. (pau) Die Stimmung war aufgeheizt im Rathaus, als die Stadtverordnetenversammlung tagte. Auf der Tagesordnung stand ein Punkt, der vielen Bürgern seit Jahren unter den Nägeln brennt: die Verkehrssituation in der Lessingstraße.
Silke Jooß (Die Grünen) hatte eine Anfrage eingebracht, nachdem Anwohner erneut auf unhaltbare Zustände hingewiesen hatten. "Seit Jahren leiden