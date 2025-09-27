Neckargemünd/Nußloch. (cm) Ein Fitnessstudio in einer Gemeinde auf dem "Land"? Das war bisher die Ausnahme. Es gab sie zwar, wie zum Beispiel in Bammental, doch in der Regel galt und gilt: Zum Trainieren muss es in den nächstgrößeren Ort oder in die nächste Stadt gehen. Doch dies ändert sich gerade durch Studios ohne Personal, die auch die hiesige Region erobern.

In den kommenden