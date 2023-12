Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. "18 Stände sind es in diesem Jahr, so viele wie noch nie", freute sich Bürgermeister Frank Volk am Freitagabend bei der Eröffnung des dreitägigen Neckargemünder Weihnachtsmarkts auf zwei Plätzen in der Altstadt: auf dem Marktplatz und dem Waltscher Platz.

Die Verlagerung vom Weihnachtsmarkt am Fluss am Neckarlauer zurück in