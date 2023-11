Neckargemünd. (RNZ) Am Mittwochvormittag ist es in Neckargemünd zu einem Wasserrohrbruch gekommen, der mittlerweile wieder repariert ist. Das melden die Stadtwerke am Mittag. Das Ganze geschah in der Straße "Am Kastanienberg".

Die Wasserversorgung war für rund 80 Häuser dort unterbrochen.

Bei der Wiederinbetriebnahme der Wasserleitung könne das Wasser kurzfristig trüb werden. Es wird empfohlen, das Wasser kurz ablaufen lassen bis die Trübungen verschwindet.

Update: Mittwoch, 15. November 2023, 12.57 Uhr