Neckargemünd-Waldhilsbach. (L.L.) Alle Jahre wieder freut man sich in Waldhilsbach auf den eintägigen Weihnachtsmarkt, der traditionsgemäß am Samstag vor dem ersten Advent auf und um den Waldhilsbacher Schulhof stattfindet. Los ging es am frühen Nachmittag, doch so richtig dichtes Gedränge herrschte wie üblich erst um die Zeit, zu der der Nikolaus seinen Besuch angesagt hatte.

Während andernorts Bürgermeister oder Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher den Weihnachtsmarkt mit Worten eröffnen, tun dies in Waldhilsbach die Dorfmusikanten des HAO mit Blasmusik. Und unter ihnen war dann auch die Ortsvorsteherin mit ihrem Saxofon.

Unter der Leitung von Peter Kick ging es fetzig mit "Rudolph, the red-nosed reindeer" los, bevor die 32 Grundschülerinnen und Grundschüler zu den Klängen von "Lasst uns froh und munter sein" ihre Stimmen kräftig erschallen ließen, um so den Nikolaus zu locken, der "draußen vom Forlenwald herkam".

Das klappte dann auch und bevor es zur Bescherung aller Kinder auf dem Schulhof mit einem von der Ortsverwaltung gesponserten Schoko-Nikolaus ging, präsentierten die Schülerinnen und Schüler weitere Lieder: "Ich weiß was" und "Guten Tag, ich bin der Nikolaus".

Aber damit nicht genug. Gemeinsam sagten die Erst- und Zweitklässler das Gedicht "Ich weiß, wie man dem Nikolaus um den Bart geht" auf und die Dritt- sowie Viertklässler präsentierten die Gedichte "Auf dem Schlitten vor dem Haus" und "Der Sack vom Nikolaus".

Viele Eltern sprachen die Gedichte mit, woran man erkennen konnte, dass nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause fleißig mit den stolzen Kindern geübt worden war. Während des Nikolausbesuches stimmten die Dorfmusikanten die Gäste mit klassischen und modernen Klängen auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.

Der Obst- und Gartenbauverein sowie die Jugendabteilungen des SV 08 und der Feuerwehr hatten in ihren Hütten alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Besucher, unter ihnen auch der Neckargemünder Bürgermeister Jan Peter Seidel, kulinarisch zu verwöhnen. Hier fehlte es an nichts und auch die Getränkeauswahl ließ keine Wünsche offen.

Erstmals hatte sich auch der Gesangverein "Liederkranz" am Weihnachtsmarkt beteiligt und seine Pforten des angrenzenden Sängerheims geöffnet. Hier konnte man sich bei Kaffee und Kuchen sowie beim Verkosten von Weinen aufwärmen, was ebenfalls sehr gut angenommen wurde.

Und in der Schule gab es am Nachmittag neben einem Mitmachprogramm und einem Märchenzimmer ein Adventscafé. Wer keine Lust oder Zeit zum Selberbacken hatte, konnte in den Klassenräumen leckere Weihnachtsplätzchen erstehen, die die Kinder teilweise selbst gebacken haben.

Im Bürgerkeller duftete es wunderbar nach allerhand Seifen und Kosmetikartikeln, die Florian Föhrenbach von der Dilsberger Landseifenmanufaktur wunderschön aufgebaut hatte. Auch hier herrschte dichtes Gedränge, denn die Besucher kaufen seit vielen Jahren gerne Weihnachtsgeschenke bei ihm ein. Und da er auch Imker ist, konnte man sich mit unterschiedlichen heimischen Honigsorten eindecken.

Alle Veranstalter waren mit dem Zuspruch äußerst zufrieden. Gefeiert wurde bei knackig-kaltem Winterwetter bis in die Nacht. Und wem es bei den Feuerkörben nicht warm genug war, konnte ins Sängerheim gehen. Wenn die Hüttenbetreiber einen Weihnachtswunsch im kommenden Jahr bei der Stadt Neckargemünd frei hätten, dann wäre dieser, dass der Bauhof noch jeweils eine Stromleitung in die einzelnen Hütten verlegt, so wie dies in der Nachbargemeinde Gaiberg der Fall ist.

Grundsätzlich waren sie aber voll des Lobes, auch für die wunderbare Beleuchtung, welche die städtischen Elektriker geschaffen hatten, was in diesem Jahr wegen des eingerüsteten Schul- und Rathauses eine echte Herausforderung war.