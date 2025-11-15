Neckargemünd. (cm) Erneut hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung mit der Lärmaktionsplanung befasst. Erst in der vorangegangenen Zusammenkunft hatte das Gremium ein Maßnahmenpaket beschlossen, das unter anderem ein Tempolimit von 40 Kilometer pro Stunde in der gesamten Ortsdurchfahrt vorsieht. Nun beschloss der Gemeinderat formal die Aufstellung der Lärmaktionsplanung