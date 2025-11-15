Samstag, 15. November 2025

zurück
Plus Neckargemünd

Nun einstimmig für Tempo 40

Auch die Grünen votierten jetzt für das neue Tempolimit für die Ortsdurchfahrt

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Auch auf der stark befahrenen B 37 im Bereich der Neckarsteinacher Straße in Kleingemünd soll Tempo 40 gelten. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Erneut hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung mit der Lärmaktionsplanung befasst. Erst in der vorangegangenen Zusammenkunft hatte das Gremium ein Maßnahmenpaket beschlossen, das unter anderem ein Tempolimit von 40 Kilometer pro Stunde in der gesamten Ortsdurchfahrt vorsieht. Nun beschloss der Gemeinderat formal die Aufstellung der Lärmaktionsplanung

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.