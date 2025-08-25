Montag, 25. August 2025

Plus Neckargemünd

Loch in der Straße, Loch in der Kasse

Eine kurzfristig aufgemachte Baustelle in der Wiesenbacher Straße hält die Kunden der Geschäfte fern. Bei der Information hakte es.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 58 Sekunden
Direkt vor den Geschäften – links im Bild die „Kornblume“ – wurde die Baustelle aufgemacht. Foto: privat

Von Elisabeth Murr-Brück

Neckargemünd. Eine Baustelle vor der Haustür kostet Nerven. Eine unangekündigte Baustelle, über deren Zweck und Dauer man lange im Unklaren bleibt, geht an die Substanz – durchaus auch im Wortsinn. Seit über einem Monat sind nun Parkplätze in der Wiesenbacher Straße gesperrt. Für die Kunden des Naturkostmarktes "Kornblume" ist dies ein Problem,

