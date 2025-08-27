Hangsicherung in Rainbach soll 2,5 Millionen Euro kosten
Die Arbeiten gegen das drohende Abrutschen der Straße werden nun ausgeschrieben. Bereits jetzt steht schon fest: Das Ganze wird 25 Prozent mehr kosten, als anfangs geplant.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. Wann rollen in der Straße Am Mühlwald endlich die Bagger? Bekanntlich ist die Straße im Ortsteil Rainbach seit anderthalb Jahren voll gesperrt, weil hier der Hang abzurutschen droht. Für die Anwohner oberhalb der Sperrung bedeutet dies einen großen Umweg durch den Wald.
Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung
