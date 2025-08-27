Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wann rollen in der Straße Am Mühlwald endlich die Bagger? Bekanntlich ist die Straße im Ortsteil Rainbach seit anderthalb Jahren voll gesperrt, weil hier der Hang abzurutschen droht. Für die Anwohner oberhalb der Sperrung bedeutet dies einen großen Umweg durch den Wald.

Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung