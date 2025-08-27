Mittwoch, 27. August 2025

zurück
Plus Neckargemünd

Hangsicherung in Rainbach soll 2,5 Millionen Euro kosten

Die Arbeiten gegen das drohende Abrutschen der Straße werden nun ausgeschrieben. Bereits jetzt steht schon fest: Das Ganze wird 25 Prozent mehr kosten, als anfangs geplant.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Seit rund anderthalb Jahren ist die Straße Am Mühlwald gesperrt. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wann rollen in der Straße Am Mühlwald endlich die Bagger? Bekanntlich ist die Straße im Ortsteil Rainbach seit anderthalb Jahren voll gesperrt, weil hier der Hang abzurutschen droht. Für die Anwohner oberhalb der Sperrung bedeutet dies einen großen Umweg durch den Wald.

Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.