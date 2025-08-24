Sonntag, 24. August 2025

zurück
Neckargemünd

Gartenhütte brannte aus

30 Einsatzkräfte löschten die Flammen. Das Abflammen von Unkraut war wohl die Ursache.

24.08.2025 UPDATE: 24.08.2025 20:40 Uhr 42 Sekunden
Die Feuerwehr hatte den Brand der Hütte schnell im Griff. Foto: Feuerwehr

Neckargemünd-Mückenloch. (lesa) Gartenarbeiten haben am Samstag wohl dazu geführt, dass eine Gartenhütte in Flammen aufging. Um kurz vor 12 Uhr wurde der Brand in den "Hofwiesen" gemeldet. Deutlich sichtbar stieg dort Rauch auf. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte in Vollbrand.

Die Mückenlocher Wehr war zuerst vor Ort und machte sich an die Löscharbeiten, noch ehe die Abteilung Stadt hinzukam und half. Das Feuer war schnell im Griff. Aufgrund des starken Rauchs mussten aber die Bewohner der angrenzenden Häuser ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die Feuerwehr belüftete diese, sodass die Bewohner gefahrlos wieder zurückkehren konnten. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf die Häuser habe indes nicht bestanden, so Mückenlochs Feuerwehrkommandant Pierre Wallstab. Auch verletzt wurde niemand.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass Abflammen von Unkraut vor der Hütte den Brand auslöste; die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Revier Neckargemünd ermittelt. Für die gut 30 Einsatzkräfte war der Einsatz nach zweieinhalb Stunden vorbei. Sie wurden danach gut versorgt: Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser hatte belegte Brötchen vorbereitet – Anwohner die Einsatzkräfte schon vorher mit Getränken ausgestattet.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.