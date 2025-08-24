Neckargemünd-Mückenloch. (lesa) Gartenarbeiten haben am Samstag wohl dazu geführt, dass eine Gartenhütte in Flammen aufging. Um kurz vor 12 Uhr wurde der Brand in den "Hofwiesen" gemeldet. Deutlich sichtbar stieg dort Rauch auf. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte in Vollbrand.

Die Mückenlocher Wehr war zuerst vor Ort und machte sich an die Löscharbeiten, noch ehe die Abteilung Stadt hinzukam und half. Das Feuer war schnell im Griff. Aufgrund des starken Rauchs mussten aber die Bewohner der angrenzenden Häuser ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die Feuerwehr belüftete diese, sodass die Bewohner gefahrlos wieder zurückkehren konnten. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf die Häuser habe indes nicht bestanden, so Mückenlochs Feuerwehrkommandant Pierre Wallstab. Auch verletzt wurde niemand.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass Abflammen von Unkraut vor der Hütte den Brand auslöste; die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Revier Neckargemünd ermittelt. Für die gut 30 Einsatzkräfte war der Einsatz nach zweieinhalb Stunden vorbei. Sie wurden danach gut versorgt: Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser hatte belegte Brötchen vorbereitet – Anwohner die Einsatzkräfte schon vorher mit Getränken ausgestattet.