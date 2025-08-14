Donnerstag, 14. August 2025

Plus Neckargemünd

Freibad knackt 100.000-Besucher-Marke

Früher als sonst in diesem Jahr knackt das Bad den Wert. Für einen Stammgast gab es eine besondere Überraschung.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Schwimmmeister Robert Dieterle, Bürgermeister Jan Peter Seidel, der Gewinner Ronald Strümpfler und Badleiter Andreas Dittrich feiern die 100.000-Besucher-Marke. Foto: Hug

Neckargemünd. (yhug) Während die Temperaturen den Besucherstrom in den Freibädern deutschlandweit in die Höhe treiben, gab es am Mittwoch im Terrassenschwimmbad einen alljährlichen Meilenstein zu feiern.

Über 100.000 Menschen haben in dieser Saison nun schon das überregional beliebte Freibad mit dem Naturbecken besucht. Der Meilenstein wurde damit früher als sonst erreicht. Zum Anlass

