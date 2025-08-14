Neckargemünd. (yhug) Während die Temperaturen den Besucherstrom in den Freibädern deutschlandweit in die Höhe treiben, gab es am Mittwoch im Terrassenschwimmbad einen alljährlichen Meilenstein zu feiern.

Über 100.000 Menschen haben in dieser Saison nun schon das überregional beliebte Freibad mit dem Naturbecken besucht. Der Meilenstein wurde damit früher als sonst erreicht. Zum Anlass