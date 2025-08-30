Fahrradständer jetzt, Photovoltaik später
Die Arbeiten auf dem Schotterplatz am Schulzentrum beginnen nächste Woche. Keine Fördergelder gibt es für die Stromerzeugung.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. Es soll ein Vorzeigeprojekt mit Vorbildfunktion werden: Auf dem bisher als Parkplatz für Autos genutzten und nicht gerade schmucken Schotterplatz gegenüber dem Schulzentrum soll eine überdachte Abstellanlage für 150 Fahrräder entstehen. Diese soll wegen der Nähe zum S-Bahnhof Altstadt auf für Pendler attraktiv sein.
Doch aus den
