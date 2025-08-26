Dienstag, 26. August 2025

Plus Neckargemünd

Es gibt genügend Plätze für Kinder

Der Gemeinderat beschloss die Bedarfsplanung für die Kindergärten.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Die Kindertagesstätte Wiesenbacher Tal wird von der Stadt betrieben. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Wir haben einen Platzüberhang auch im kommenden Kindergartenjahr." Den wichtigsten Satz sagte der bei der Stadt zuständige Fachbereichsleiter Malon Weiher gleich zu Beginn. Nach einigen Jahren mit fehlenden Kindergartenplätzen wie zum Beispiel in Mückenloch vor der Erweiterung des dortigen Kindergartens hat sich die Lage in der Stadt

Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
