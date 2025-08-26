Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Wir haben einen Platzüberhang auch im kommenden Kindergartenjahr." Den wichtigsten Satz sagte der bei der Stadt zuständige Fachbereichsleiter Malon Weiher gleich zu Beginn. Nach einigen Jahren mit fehlenden Kindergartenplätzen wie zum Beispiel in Mückenloch vor der Erweiterung des dortigen Kindergartens hat sich die Lage in der Stadt