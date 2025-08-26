Es gibt genügend Plätze für Kinder
Der Gemeinderat beschloss die Bedarfsplanung für die Kindergärten.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. "Wir haben einen Platzüberhang auch im kommenden Kindergartenjahr." Den wichtigsten Satz sagte der bei der Stadt zuständige Fachbereichsleiter Malon Weiher gleich zu Beginn. Nach einigen Jahren mit fehlenden Kindergartenplätzen wie zum Beispiel in Mückenloch vor der Erweiterung des dortigen Kindergartens hat sich die Lage in der Stadt
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+