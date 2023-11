Neckargemünd. (nah) "Die Ehen, die in der Heiliggeistkirche geschlossen wurden, halten für immer." Anna und Hermann Waishar haben sich diesen Satz gut gemerkt und für sie hat er sich auch bewahrheitet: Das Ehepaar feiert am Mittwoch seine Diamantene Hochzeit. Seit 60 Jahren sind die beiden ein Paar und sie werden diesen seltenen und besonderen Hochzeitstag mit ihrer Tochter Martina gebührend feiern.

Die Tochter hat sich eine wunderbare Überraschung für ihre Eltern ausgedacht. Sie sind nämlich große Fans des Musikduos "Amigos" und so lange sie dazu körperlich in der Lage waren, besuchten sie Konzerte des Duos – beispielsweise zum 50. Ehejubiläum, als die "Amigos" in Mosbach gastierten. Und das Brüderduo gratulierte den beiden an jenem Abend zu ihrem Jubeltag. Tochter Martina kontaktierte deshalb zehn Jahre später die "Amigos" und erinnerte sie an ihre treuen Fans, die nun leider nicht mehr zu den Konzerten kommen können. Die Antwort kam prompt: eine Sprachnachricht samt Ständchen, mit denen Bernd und Karl-Heinz Ulrich dem Ehepaar zum 60. Ehejubiläum gratulieren.

Beim Besuch der RNZ erinnern sie sich daran, was sie in 60 Jahren gemeinsam erlebt haben. Hermann Waishar, der 1940 in Wien geboren wurde, war im Alter von fünf Jahren mit den Eltern nach Deutschland und nach Neckargemünd gekommen und hatte nach dem Schulbesuch den Beruf des Fliesenlegers erlernt. Anna Waishar hatte in Heidelberg 1936 als eines von sechs Kindern des Ehepaar Ruffs das Licht der Welt erblickt und arbeitete nach dem Schulbesuch in der Metallfabrik.

Auf der Straßenbahn von Neckargemünd nach Heidelberg begegneten sie sich zum ersten Mal – das war Anfang der 1960er-Jahre. Hermann Waishar fuhr immer auf der Plattform hinten mit. Damals wohnte Anna Ruff in der Nähe der Heiliggeistkirche in Heidelberg. Um bei der Straßenbahn mitzufahren, sprang sie hinten auf und rief dort dem Fahrgast entgegen: "Mach die Tür uff, helf emol."

Das ließ er sich nicht zweimal sagen. "So haben wir uns kennengelernt und abends haben wir uns auf dem Nachhauseweg auf dem Bismarckplatz wieder getroffen", erzählte Anna Waishar. "Ein Vierteljahr sind wir miteinander gegangen, dann wusste ich, dass er der Richtige ist." Mit ihrer Verlobung besiegelten sie ihr Ziel zu heiraten, das sie zwei Jahre später, nämlich 1963 am 25. Hochzeitstag von Annas Eltern in die Tat umsetzten.

Als Schütze sehr erfolgreich

Nach der Eheschließung wohnten sie in der Mühlgasse in Neckargemünd. Hermann Waishar, der als Fliesenleger angestellt war, kam mit seinem VW Käfer in der Gegend weit herum. Bis zur Geburt von Tochter Martina 1969 arbeitete Anna Waishar weiter in der ansässigen Metallfabrik, danach füllte sie ihre Aufgabe als Mutter und Hausfrau aus. 1970 zog die kleine Familie in eine Wohnung in der Goethestraße, die sie später als Eigentumswohnung erwarb. Anna Waishar entdeckte das Handarbeiten für sich. "Ich habe für meine Tochter alles gestrickt und gehäkelt." Auch das damals angesagte Teppichknüpfen zog sie in den Bann.

Im Sommer und an Weihnachten verbrachte die Familie ihre Urlaube im Kleinwalsertal in Mittelberg, aber auch nach Wien zog es sie, denn dort lebte eine Tante von Hermann Waishar. Tochter Martina nahm 1993 beim Wiener Opernball als Debütantin teil. Vater und Tochter engagierten sich auch bei den Schützen. Stationen waren die Schützenvereine in Dilsberg und später in Spechbach.

Eine Vielzahl von Medaillen zeugen von Hermann Waishars hervorragender Zielsicherheit mit der Vorderlader-Pistole. Bis 2022 wohnte die Familie im 2005 erbauten Haus in der Gemeinde Mauer. Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiert das Ehepaar im Neckargemünder Hof, in dem es seit September 2022 ein Zimmer bezogen hat. Die RNZ gratuliert herzlich zum Jubeltag!