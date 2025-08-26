Bürgernahe Verwaltung in Dilsberg löst Nostalgie ab
Das Dilsberger "Rathaus" ist umgezogen. Die neuen Räumlichkeiten sind nun in der ehemaligen Volksbankfiliale.
Von Agnieszka Dorn
Neckargemünd-Dilsberg. Ordner, Akten, Laptops, Stühle – alles, was in der bisherigen Dilsberger Ortsverwaltungsstelle gelagert war, wurde in den vergangenen Wochen Stück für Stück umgezogen. Am gestrigen Montag fand der Endspurt des Umzugs statt, Tische und Sitzmöglichkeiten wie auch Laptops wurden vorsichtig vom Burghofweg 1 in die neuen Räumlichkeiten
