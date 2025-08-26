Dienstag, 26. August 2025

zurück
Plus Neckargemünd

Bürgernahe Verwaltung in Dilsberg löst Nostalgie ab

Das Dilsberger "Rathaus" ist umgezogen. Die neuen Räumlichkeiten sind nun in der ehemaligen Volksbankfiliale.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 28 Sekunden
Ordner, Akten, Laptops, Stühle wurden in das neue Gebäude geschafft. Foto: Dorn

Von Agnieszka Dorn

Neckargemünd-Dilsberg. Ordner, Akten, Laptops, Stühle – alles, was in der bisherigen Dilsberger Ortsverwaltungsstelle gelagert war, wurde in den vergangenen Wochen Stück für Stück umgezogen. Am gestrigen Montag fand der Endspurt des Umzugs statt, Tische und Sitzmöglichkeiten wie auch Laptops wurden vorsichtig vom Burghofweg 1 in die neuen Räumlichkeiten

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.