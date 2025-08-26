Von Agnieszka Dorn

Neckargemünd-Dilsberg. Ordner, Akten, Laptops, Stühle – alles, was in der bisherigen Dilsberger Ortsverwaltungsstelle gelagert war, wurde in den vergangenen Wochen Stück für Stück umgezogen. Am gestrigen Montag fand der Endspurt des Umzugs statt, Tische und Sitzmöglichkeiten wie auch Laptops wurden vorsichtig vom Burghofweg 1 in die neuen Räumlichkeiten