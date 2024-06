Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Kaum zieht sich der Neckar nach dem Hochwasser langsam aber beständig in sein Bett zurück, ist erneut Helfereinsatz gefragt. Feuerwehrkommandant Ralf Buchwald war auch am Dienstag mit einem Feuerwehrfahrzeug und einigen Freiwilligen in der Falltorstraße vor Ort, um die Leute auf die vom Hochwasser betroffenen Flächen zu verteilen.