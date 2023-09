Wiederaufbau der Bäckerei Rutz hat begonnen

Von Timo Teufert

Walldorf. Nach dem verheerenden Brand in der Produktion der Bäckerei Rutz am ersten Weihnachtsfeiertag 2022, bei der das komplette Gebäude zerstört wurde, beginnt nun der Wiederaufbau. Seit zwei Wochen laufen die Erdarbeiten auf dem Gelände in der Walldorfer Altrottstraße. Ziel des familiengeführten Unternehmens ist, mit einem Teil der Produktion am 1.