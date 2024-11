Von Carsten Blaue



Weinheim. In Weinheim ist bald wieder "Wandertag". Besser gesagt: Musik- und Kneipenwandertag bei Nacht. Der beliebte "Nightgroove" steht vor der Tür. Am Samstag, 16. November, ist es zum inzwischen 19. Mal so weit. Um 19 Uhr beginnt die lange Nacht der Livemusik mit 22 Bands und DJs, und wie immer gilt dabei: Einmal bezahlen, alles erleben. Vom kleinen Kneipenkonzert zum Genießen bis hin zum fetten Wummen der Bässe. Die RNZ stellt die wichtigsten Infos zusammen.



So funktioniert’s

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf einmalig und unverändert 17 Euro. Dafür kann man beliebig zwischen allen beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und Cafés pendeln. Jeder "Nightgroove"-Besucher kann sich auf diese Weise sein eigenes Programm zusammenstellen – ganz nach persönlichen Vorlieben in Sachen Musik und Locations. Kinder unter zwölf Jahren feiern in Begleitung ihrer Eltern und unter Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen kostenlos mit.

Die Festivaleröffnung um 19 Uhr ist parallel auf dem Marktplatz und in der Lounge der Volksbank Kurpfalz. Die Bands treten, sofern in der Programmauflistung nicht anders angegeben, von 20 bis 1 Uhr auf. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Musikbeginn. Bei drohender Überfüllung einzelner Lokale besteht aus Sicherheitsgründen kein Anspruch auf Einlass. Alle Fragen rund um den "Nightgroove" werden unter der Telefonnummer 04321/9012345 beantwortet.

Sie spielen im Weinheimer Schloss: die Cover Kidzz. Foto: zg

Vorverkauf, Abendkasse und Tickets online

Karten – also Eintrittsarmbänder – im Vorverkauf zu 17 Euro gibt es bis 15. November im Freizeitbad Miramar, bei Marktkauf Scheck-In Weinheim, im Hallenbad "HaWei", im Kino "Modernes Theater", in der Weststadt-Filiale der Volksbank Kurpfalz sowie in der Tourist-Info am Marktplatz. An der Abendkasse (für 20 Euro in der Tourist-Info und in der Volksbank Kurpfalz in der Bismarckstraße 1) dürfte es nur noch Restkarten geben. Im Vorfeld ist es zudem möglich, sich über den Ticketshop auf der Festivalhomepage weinheim.nightgroove.de ein Ticket selbst auszudrucken oder mobil aufs Handy zu senden. Dabei fallen aber zusätzliche Gebühren des Anbieters an.

Und auch ganz wichtig: Online-Eintrittskarten zum Selbstausdruck oder Handytickets können am Abend des "Nightgroove" ausschließlich in der Zeit von 18 bis 23 Uhr und nur in der Volksbank Kurpfalz-Lounge in der Bismarckstraße 1 sowie in der Tourist-Information am Marktplatz gegen Eintrittsarmbänder getauscht werden.

Sicherheit und Lärmschutz

Aus Gründen der Sicherheit dürfen Rucksäcke und Taschen im Format größer als DIN A 4 nicht in die Locations des "Nightgroove" mitgenommen werden. Auch Glasflaschen und Aerosole (zum Beispiel Haarsprays) müssen draußen bleiben. Und was das eingesetzte Sicherheitspersonal vor Ort sagt, muss befolgt werden. Anwohner, die sich vom "Nightgroove" in Sachen Lautstärke gestört fühlen, können sich abends telefonisch unter der Rufnummer 0160/94914998 an den Lärmschutzbeauftragten wenden. Er sorge bei Störungen schnell und unbürokratisch für Abhilfe, verspricht der Veranstalter.

Mit Bus und Bahn sicher nach Hause

Lys and Car spielen in der Volksbank Kurpfalz-Lounge. Foto: zg

Man kann sein Auto beim "Nightgroove" getrost zu Hause lassen, denn für den Heimweg gibt es neben dem üblichen Fahrplan auch noch etliche Sonderfahrten.

Die Bus-Linie 631 (Hauptbahnhof – Hemsbach – Sulzbach West – Laudenbach) fährt extra um 1.16 und 2.16 Uhr ab Hauptbahnhof sowie um 1.19 und 2.19 Uhr ab Dürreplatz.

Die Bus-Linie 632 (Hauptbahnhof – Hohensachsen – Waid) verkehrt zusätzlich um 1.15 Uhr ab Dürreplatz sowie um 1.18 Uhr ab Hauptbahnhof.

Zusatzfahrten der Bus-Linie 633 (Hauptbahnhof – Weststadt) gibt es um 1 Uhr und um 2 Uhr ab Dürreplatz sowie um 1.05 Uhr und um 2.05 Uhr ab Hauptbahnhof.

Die Bus-Linie 682 (Hauptbahnhof – Gorxheim – Oberflockenbach – Rippenweier) ist um 0.50 und 1.50 Uhr ab Hauptbahnhof sowie um 0.53 und 1.53 Uhr ab Dürreplatz zusätzlich unterwegs, und die Bus-Linie 684 (Weinheim Hauptbahnhof – Fürth) um 1.20 und um 2.20 Uhr.

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) fährt den Angaben zufolge auf ihrer Bahnlinie 5 die ganze Nacht im Stundentakt in Richtung Mannheim und Heidelberg.

Alle Fahrpläne und Abfahrtszeiten gibt es über die App des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) oder unter www.vrn.de.

Mit dabei beim 19. „Nightgroove“ sind Cris Cosmo und Band im Muddy’s Club. Foto: zg

Bühnen und Bands

Hier ein kurzer Überblick, wer was wo spielt (mit den Nummern im Übersichtsplan).

1 – Alte Münze, Hauptstraße 107: das Susan Horn Duo mit Acoustic-Cover, Blues, Jazz und Lounge Music. Der Gitarrist Jochen Seiterle und die Weinheimer Sängerin Susan Horn präsentieren "Mugge" mit Stil.

2 – Bellini am Marktplatz: Ann & Clark mit House & Lounge-Music. Frisch, cool und mitreißend wird bei Ann & Clark das Saxofon in Club-Klassiker, jazzige Klänge und aktuelle Grooves integriert. Das Besondere: Für Flair sorgt die Kombination aus DJ- und Livemusik.

3 – Brasserie Montmartre, Obertorstraße: die Monkeyman Band mit Funk, Soul, Groove und Dance. Druckvolle und energiegeladene Sounds werden mit Leichtigkeit und Spaß serviert. Im Gewölbekeller von 21 bis 2 Uhr: DJ Trick-E mit Charts, House, R’n’B, HipHop, Latin und Clubsounds, gemixt mit Old-School-Fetenhits.

4 – Bratar, Marktplatz 18: Tanquoray mit Soul, Pop und Rock mit Songs von Soullegenden wie Solomon Burke und Wilson Pickett oder Stücken von Chris Stapleton, Prince, Al Wilson oder den Black Pumas.

5 – Café am Markt: die UnderCoverBoys mit Klassikern des Rock bis hin zu Gassenhauern der Neuzeit.

6 – Café Central, Bahnhofstraße 19: von 21 bis 2 Uhr mit den Boogie Pilots und den großen Hits der Fünfziger im authentischen Sound von Kontrabass, Gretsch-Gitarre, Drums und dreistimmigem Gesang.

7 – Café Florian am Marktplatz: Diegos Band Complot Latino mit Salsa, Bachata, Reggaeton und Latin-Pop bunt gemischt.

8 – Diebsloch am Marktplatz: Mathias Nelles mit Kneipenrock und Kultschlagern.

9 – Elia's Pub, Mannheimer Straße 2: The Jailhouse Gang und der flotte Sound der 50er- und 60er-Jahre – Rock’n’Roll und Lollypop-Musik aus der Wirtschaftswunderzeit.

10 – Evangelische Stadtkirche, Hauptstraße 125: von 20 bis 23 Uhr What’s up mit Rock der Siebziger von ZZ Top, Cream und Eric Clapton bis hin zu den Rolling Stones.

11 – Festivaleröffnung auf dem Marktplatz: von 19 bis 22 Uhr True Colors mit Acoustic Cover, Pop und Partycover.

12 – Fräulein Männl, Hauptstraße 155: DJ Steffen Deux mit Dance- und Electronic Music und dem feinen Gespür für den richtigen Track zur rechten Zeit.

13 – Hamilton Kunst Ess Bar, Marktplatz 5: Idiots in the Crowd mit Folk-Rock. Die Band aus Heidelberg spielt eigene Kompositionen, angereichert mit Irish Folk und Rock-Cover. Das sympathische Quartett singt von alltäglichem Wahnsinn und Reisen auf der Suche nach Sonne.

14 – Lilo Restaurant, Hauptstraße 112: SWR 3-Party mit einem "80er Special". Ob Pop von Michael Jackson, Rock von U 2, Synthi-Pop von Duran Duran, New Wave von The Cure, Hip-Hop von Run-D.M.C.: Sie alle werden dabei sein.

15 – Modernes Theater, Hauptstraße 61: Uta & Udo mit Charts, Pop und Easy-Listening-Music. Uta Proschka fasziniert und berührt zugleich mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, begleitet von Keyboarder Udo Pflästerer. Nah am Publikum und immer energiegeladen.

16 – Muddy’s Club, Schulstraße 3: von 21 bis 2 Uhr Cris Cosmo & Band mit Reggae, Latin & Pop. Cris Cosmo mischt deutsche Popmusik mit Reggae, Dancehall, Latin und Electronica zu einem tanzbaren Sommercocktail im Herbst.

17 – Novo, Hauptstraße 149: Mit ohne Strom spielt Kneipenrock, Punk und Acoustic-Cover. Die Band nennt ihre Genrekreation am liebsten Heavy-Unplugged, damit auch von Anfang an klargestellt ist, dass es deutlich lauter wird als man es von einem Akustik-Duo erwartet.

18 – Panaderia, Hauptstraße 73: Banana Beans mit Rock und Pop. Chart-Breaker treffen auf Rockklassiker, Discohits auf Soul-Balladen. Mal rockt Frontfrau Gül mit stimmgewaltiger Präsenz die Bühne, dann wieder bringt Gitarrist und Sänger Michael das berühmte Gänsehautfeeling.

19 – Platz.Hirsch am Marktplatz: von 20 bis 2 Uhr "groovt der Hirsch" mit den DJs Lunde & Marco Lehnhardt. Sie legen elektronische Sounds von House über Deep-House bis hin zu Tech-House auf.

20 – Schloss Weinheim, Obertorstraße 9: Cover Kidzz mit Glam-Rock in authentischen Outfits. Die Rock- und Pop-Klassiker der 70er leben auf mit energiegeladener Bühnenpräsenz und einer großen Portion Spaß. Zu hören sind Chartbreaker von Sweet, Slade, Abba, Harpo, T-Rex und anderen.

21 – Volksbank Kurpfalz Lounge, Bismarckstraße 1: von 19 bis 22 Uhr Lys and Car spielen Rock und Pop der 80er und 90er mit Looper, rockigem Touch, der Stimme von Lydia Sprengard und der Gitarre von Carsten Egger.

Mehr Infos unter www.weinheim.nightgroove.de