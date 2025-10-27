Montag, 27. Oktober 2025

Mühlhausen

Wie sieht das klimafreundliche Heizen der Zukunft aus?

Die Gemeinde will zur Wärmeplanung informieren und motivieren: Mühlhausen finalisiert derzeit die entsprechenden Leitlinien und lädt zur Informationsveranstaltung ein.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 26 Sekunden
Aus der Vogelperspektive ebenso wie im Detail will die Wärmeplanung Mühlhausen samt Ortsteilen unter die Lupe nehmen. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (seb) Wie wollen Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach in Zukunft heizen? Möglichst zuverlässig, kostengünstig, klima- und umweltschonend und nutzerfreundlich. Auf den Klimaschutzaspekt fokussiert sich die gesetzlich vorgeschriebene Wärmeplanung: Heizungen der Zukunft sollen möglichst weg von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas, hin zu erneuerbaren Energien mit niedrigem oder

