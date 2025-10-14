Dienstag, 14. Oktober 2025

Rettigheim plant neues Wohngebiet mit Platz für 400 Menschen

Eine Studie empfiehlt Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und alternative Wohnformen am Ortsrand von Rettigheim. Eine öffentliche Vorstellung der Pläne findet am 16. Oktober statt.

Nur wenige Häuser sind bisher in dem rot markierten Gebiet gebaut werden, in dem die nordwestliche Ortserweiterung Rettigheims verwirklicht werden soll. Ein neues Wohngebiet könnte dort knapp 400 Menschen ein neues Heim bieten. Foto: Jan A. Pfeifer

Mühlhausen. (kbw) Wohnraum für bis zu 400 Menschen könnte am Rande von Rettigheim entstehen. Zu dem Ergebnis kommt die Baulandentwicklungsstudie "Nordwestliche Ortserweiterung Rettigheim". In einer Bürgerinformationsveranstaltung soll die Studie nun öffentlich vorgestellt werden, am Donnerstag, 16. Oktober, in der Rettigheimer Mehrzweckhalle. Beginn ist um 18 Uhr.

