Mühlhausen. (kbw) Wohnraum für bis zu 400 Menschen könnte am Rande von Rettigheim entstehen. Zu dem Ergebnis kommt die Baulandentwicklungsstudie "Nordwestliche Ortserweiterung Rettigheim". In einer Bürgerinformationsveranstaltung soll die Studie nun öffentlich vorgestellt werden, am Donnerstag, 16. Oktober, in der Rettigheimer Mehrzweckhalle. Beginn ist um 18 Uhr.

