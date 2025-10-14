Rettigheim plant neues Wohngebiet mit Platz für 400 Menschen
Eine Studie empfiehlt Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und alternative Wohnformen am Ortsrand von Rettigheim. Eine öffentliche Vorstellung der Pläne findet am 16. Oktober statt.
Mühlhausen. (kbw) Wohnraum für bis zu 400 Menschen könnte am Rande von Rettigheim entstehen. Zu dem Ergebnis kommt die Baulandentwicklungsstudie "Nordwestliche Ortserweiterung Rettigheim". In einer Bürgerinformationsveranstaltung soll die Studie nun öffentlich vorgestellt werden, am Donnerstag, 16. Oktober, in der Rettigheimer Mehrzweckhalle. Beginn ist um 18 Uhr.
