Von Armen Hesse

Mühlhausen. Es sei gegen sieben Uhr am Morgen gewesen, als sie den Gipfel des Kilimandscharo in Tansania erreichten, berichtet Gerhard Claßen. "Acht Stunden waren wir davor durch die Nacht gewandert, um diesen Moment zu erleben – und es war einer der schönsten Momente meines Lebens. Das ist das, was mich glücklich macht."

In fünf Tagen den Gipfel