Mühlhausen. (kbw) Weil er mit Mädchen im Alter zwischen elf und dreizehn Jahren sexualisierte Chats im Internet geführt haben soll, muss sich ein 63-Jähriger aus Mühlhausen derzeit vor dem Landgericht Heidelberg verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Der Prozess findet größtenteils hinter verschlossenen Türen statt.

In