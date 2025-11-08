Samstag, 08. November 2025

Plus Mühlhausen

63-Jähriger soll sexualisierte Chats mit Minderjährigen geführt haben

Vorwurf des Kindesmissbrauchs: Ein Prozess am Heidelberger Landgericht.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 5 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Mühlhausen. (kbw) Weil er mit Mädchen im Alter zwischen elf und dreizehn Jahren sexualisierte Chats im Internet geführt haben soll, muss sich ein 63-Jähriger aus Mühlhausen derzeit vor dem Landgericht Heidelberg verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Der Prozess findet größtenteils hinter verschlossenen Türen statt.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
