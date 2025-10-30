Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Mitstreiter gesucht

Weinheim will bis 2040 klimaneutral werden

Stadtverwaltung, Stadtwerke, Volksbank Kurpfalz und Sparkasse Rhein-Neckar-Nord unterschreiben Absichtserklärung.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Gemeinsam besiegelten Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen, der Stadtwerke und der Stadt, darunter Oberbürgermeister Manuel Just (Mitte), die Klimaneutralitätsverpflichtung. Foto: keke

Von Günther Grosch

Weinheim. "Weinheim soll bis 2040 klimaneutral werden": So lauten die Vision und das ehrgeizige Ziel, das sich die Stadtverwaltung, die Unternehmensgruppe Freudenberg, die Volksbank Kurpfalz und die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und das sie jetzt mit ihrer Unterschrift beim "Mittagstreff Netzwerk Wirtschaft Verwaltung"

