Ladenburg. (skb) "Kugelreifen gibt’s doch schon?!", lautete ein erstaunter Kommentar. Als "recht praktisch" wurde der völlig eigenständig in der Küche agierende und nach Rezept kochende Roboter eingestuft. Während der künstliche Hund weniger gut ankam: "Den hätte ich lieber in echt."

Zum Einstieg ins Bildungsprogramm "Coaching4Future" hatten die Neuntklässler der Merian-Realschule einen kurzen Clip angewandter Zukunftstechnologie gesehen, an der derzeit gearbeitet wird. "Manches ist schon weiter, manches weniger", sagte Genetikerin Dr. Simone Bauer, die gemeinsam mit Chemikerin Katharina Prager Ausbildungs- und Karrierewege in den MINT-Disziplinen vorstellte, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

In einem interaktiven Vortrag zeigten die beiden Tech-Coachs, in welchen Bereichen von technischen Fortschritten und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen künftig profitiert wird – und welche Berufsgruppen dabei involviert sind. Dazu gab es jede Menge Anschauungsmaterial und Exponate zum Anfassen. Beispielsweise Kleidungsstücke, die nicht etwa aus gängigem Material wie Baumwolle produziert wurden, sondern zu 50 Prozent aus Kuhmilch bestehen. Was gelingt, indem aus dem Milchprotein Kasein Textilfasern hergestellt werden. Neben "Mode und Lifestyle" zählten "Architektur und Städtebau" sowie "Mobilität" zu den insgesamt sechs Themengebiete.

Bauer und Prager hatten etwa moderne Prothesen dabei, zudem Produkte aus dem 3-D-Drucker, sie zeigten die Möglichkeiten sogenannter Superabsorber, die, man kennt es von Windeln, unglaubliche Flüssigkeitsmengen aufnehmen und speichern können, und sprachen beim Stichwort "Welt retten" beispielsweise den "Club Ökodisco" an, in dem durch Wärme und Bewegung nachhaltig Energie erzeugt wird. Oder zeigten anschaulich die Wirkung von hydrophober Wachswatte, die ölhaltige Schadstoffe bindet und sogar in vollgesogenem Zustand an der Wasseroberfläche bleibt. Eingesetzt wird sie zum Beispiel bei Umweltkatastrophen.

Breiten Raum nimmt im Zukunftskontext natürlich die Künstliche Intelligenz (KI) ein, "eigentlich nur eine Software, ein Computerprogramm", wie die Coachs ausführten. Wo KI überall vorkommt? Da fielen schnell die Stichworte ChatGPT, autonomes Fahren, Sprach- und Gesichtserkennung, Videospiele und Social Media. Und KI sei durchaus in der Lage, den Schachweltmeister zu schlagen, sagte Bauer: "Ist sie dann nicht besser als wir?" Dies treffe derzeit nur für das Gebiet zu, in dem die im Gegensatz zum Menschen einseitig aufgestellte KI trainiert wurde. Und damit wiederum sind unter anderen Mathematisch-Technische Softwareentwickler, Mediengestalter und Fachinformatiker befasst – allesamt Ausbildungsberufe.

Ebenso wie Pharmakant, Chemisch-technischer Assistent oder auch Industriemechaniker – Berufsvorschläge, die am Ende des von den Schülern gewählten Themenschwerpunkts "Menschen helfen" standen. Da ging es beispielsweise um Ferrofluid, auch "flüssiges Eisen" genannt. Es besteht aus winzigen magnetischen Nanopartikeln, die sogar bei der Bekämpfung bestimmter Krebsarten zum Einsatz kommen – zumindest vorerst in klinischen Studien. Wie Bauer erklärte, erzeugen die in Hirntumore injizierten Eisenteilchen durch Bewegung lokales hohes "Fieber", das die von ihnen umschlossenen Tumorzellen absterben lässt. Dies sei aber noch keine Standardtherapie.

Mit "Coaching4Future" engagieren sich die Baden-Württemberg Stiftung, der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des schulischen Berufsorientierungsangebots für die Fachkräfte von morgen.

Info: Weitere Informationen finden sich unter www.coaching4future.de, darunter auch der Test "Karrierenavigator", mit dem Interessenten ausloten können, welche Studiengänge und Ausbildungsberufe im MINT-Bereich sich am besten mit ihren persönlichen Stärken und Neigungen decken.