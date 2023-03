Region Heidelberg. (cm) "Mein Herz hat gepocht und mein Gehirn war ausgeschaltet", erzählt die Frau aus Neckargemünd beim Anruf in der RNZ-Redaktion. "Zehn Minuten lang dachte ich, dass das alles stimmt." Die 73-Jährige erhielt kürzlich einen Anruf – angeblich aus einem Klinikum. Ihr wurde berichtet, dass ihr Sohn schwer an Corona erkrankt und auf ein teures Medikament angewiesen sei.

Da dieses von der Krankenkasse noch nicht zugelassen sei, müsse sie dieses selbst bezahlen, um das Leben ihres Sohnes zu retten. Was an der Geschichte stimmte: Nichts. Zum Glück fiel die Neckargemünderin nicht auf die neue Betrugsmasche rein. Nun will sie warnen.

"Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, aber die haben wirklich gewusst, wie sie Informationen aus mir herausbekommen", erzählt die Seniorin. "Und die waren gut vorbereitet." Denn die Ganoven wussten, dass der Sohn der Neckargemünderin in einer Klinik in Ulm als Arzt arbeitet.

In dem rund 20-minütigen Telefonat wurde berichtet, dass er auf der Intensivstation im Koma liege und wegen seines schlechten Zustandes nach Heidelberg verlegt worden sei. Es bestehe Lebensgefahr. Die einzige Hoffnung sei ein Medikament namens "Redizin", das mangels Zulassung von der Neckargemünderin gezahlt werden müsse. Das Geld werde dann später von der Krankenkasse rückerstattet.

Irgendwann wurde die Seniorin doch stutzig und fragte genau nach. Da sei das Telefon dann plötzlich an den angeblichen "Klinikchef" übergeben worden. "Ich hatte allerdings nicht den Eindruck, dass das ein Arzt war", schwante es der Neckargemünderin dann. "Als ich nachgefragt habe, auf welcher Station denn mein Sohn liege, wurde das Gespräch einfach beendet." Das Telefonat konnte sie nicht zurückverfolgen, denn der Anruf erfolgte mit unterdrückter Nummer. Von der Polizei erhielt der Mann der Neckargemünderin im Nachgang die Auskunft, dass es solche Fälle vermehrt gebe. In der Regel würden Banden aus Osteuropa dahinter stecken. Die Aufklärungsquote: gering.

Inzwischen ist der Neckargemünderin auch klar, wie die Ganoven auf sie und an die Daten kamen. "Wir stehen im Telefonbuch und haben eine kurze Nummer", erzählt sie. "Das spricht meist für ältere Leute." Ihr Sohn habe zudem eine Internetseite, auf der seine Neckargemünder Herkunft stehe.

Die Polizei rät generell, nie am Telefon über finanzielle Verhältnisse Auskunft zu geben. Wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, sollte man auflegen. Und in einem Fall wie diesem sollte man einfach Tochter oder Sohn anrufen. Das hat auch die Neckargemünderin getan. "Ich habe meine beiden Söhne angerufen und gefragt, ob es ihnen gut geht", erzählt sie. Die Antwort lautete: ja.