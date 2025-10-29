Mittwoch, 29. Oktober 2025

zurück
Plus Meckesheim-Mönchzell

Erika und Hans Reichert heirateten vor 65 Jahren

Die Kirche brachte sie zusammen. Sie sind Mitglieder in fast allen Vereinen Mönchzells.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 43 Sekunden
Das Ehejubiläum der Eisernen Hochzeit feiern heute Erika und Hans Reichert. Foto: IAH

Meckesheim-Mönchzell. (IAH) In großer Dankbarkeit zu ihrem Herrgott begeht das Ehepaar Erika und Hans Reichert ham Mittwoch seine Eiserne Hochzeit. Die beiden blicken heute auf 65 gemeinsame erfüllte, sehr arbeitsreiche Jahre zurück, in denen sie tief im evangelischen Gemeindeleben verwurzelt waren.

Erika Reichert wurde 1939 in Mannheim-Neckarau geboren, kam nach dem Krieg mit ihrer

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.