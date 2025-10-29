Meckesheim-Mönchzell. (IAH) In großer Dankbarkeit zu ihrem Herrgott begeht das Ehepaar Erika und Hans Reichert ham Mittwoch seine Eiserne Hochzeit. Die beiden blicken heute auf 65 gemeinsame erfüllte, sehr arbeitsreiche Jahre zurück, in denen sie tief im evangelischen Gemeindeleben verwurzelt waren.

Erika Reichert wurde 1939 in Mannheim-Neckarau geboren, kam nach dem Krieg mit ihrer