Donnerstag, 28. August 2025

Meckesheim

Dachständer riss im Sturm ab – Längerer Stromausfall

Bei dem Unwetter in der vergangenen Nacht war ein Baum auf die Leitung gestürzt. Das hatte Folgen.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 17:31 Uhr 33 Sekunden

Symbolfoto: dpa-Archiv

Meckesheim. (luw) Das Unwetter in der Nacht auf Donnerstag hat indirekt einen Stromausfall ausgelöst.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde Kommandant René Faul gegen 6 Uhr von den Bewohnern eines Hauses in der St. Martinstraße angerufen: Ein Dachständer auf dem Haus war umgestürzt.

In der Folge kümmerte sich die Netzbetreiberfirma Syna um den Schaden. Deren Sprecherin erklärte auf RNZ-Anfrage, dass während des Unwetters ein Baum "in die noch bestehende Freileitung" in der St. Martinstraße gestürzt war, wodurch der Dachständer "abriss". "Das führte zu einem lokal begrenzten Stromausfall, der nur wenige Häuser betraf", erklärte die Sprecherin weiter.

Von 6 bis 14 Uhr sei die Stromversorgung unterbrochen gewesen.

Nur bei einem betroffenen Haus habe es noch etwas länger gedauert, bis es wieder "am Netz" gewesen sei. Dabei sei es "reiner Zufall", dass die Syna gerade erst in der St. Martinstraße einen Netzausbau vorgenommen habe.

