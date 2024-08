Mauer. (bmi) Jetzt ist es bekannt: Die Amtszeit von Heiko Braun (SPD) als Bürgermeister von Mauer soll am 1. Oktober beginnen – und die knapp viermonatige Vakanz an der Rathausspitze enden. "Es wird der 1.10.", teilte der 41-Jährige am Donnerstag auf RNZ-Anfrage mit. Auf diese Freistellung hat sich der SAP-Produktmanager mit seinem Arbeitgeber geeinigt. "Eine schnellere Übergabe war zu

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote