Von Christiane Barth

Mauer. Da kamen dem Bürgermeister dann doch noch Tränen: Es lag sein Abschied in der Luft bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, die gleichsam die letzte unter dem Vorsitz von John Ehret war. Seine Stellvertreterin Heike Kramer erinnerte an die wegweisenden Meilensteine während seiner Amtszeit, die in Mauer bekanntlich am 10. Juni beendet sein wird. Am