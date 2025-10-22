Mittwoch, 22. Oktober 2025

zurück
Plus Malschenberg

Reptilien sollen die Kita-Baustelle nicht betreten

Vor dem Baubeginn für die neue Kindertagesstätte wurden erste Schutzmaßnahmen für die vor Ort lebende Mauereidechse umgesetzt.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Das Gelände wurde gerodet, nächstes Jahr soll hier eine Baustelle sein: Die Stadt Rauenberg baut eine neue Kita. Foto: Sebastian Lerche

Von Konrad Bülow

Malschenberg. Die ersten Anzeichen dafür, dass an der Brunnenbergschule in Malschenberg Veränderungen anstehen, sind schon sichtbar. Ab dem Beginn des kommenden Jahres sollen dort ein neuer Kindergarten und eine Mensa gebaut werden.

Bereits jetzt durchziehen schwarze Eidechsen-Schutzzäune die Grünflächen des Areals. Wie Jacqueline Geiger,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.