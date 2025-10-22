Reptilien sollen die Kita-Baustelle nicht betreten
Vor dem Baubeginn für die neue Kindertagesstätte wurden erste Schutzmaßnahmen für die vor Ort lebende Mauereidechse umgesetzt.
Von Konrad Bülow
Malschenberg. Die ersten Anzeichen dafür, dass an der Brunnenbergschule in Malschenberg Veränderungen anstehen, sind schon sichtbar. Ab dem Beginn des kommenden Jahres sollen dort ein neuer Kindergarten und eine Mensa gebaut werden.
Bereits jetzt durchziehen schwarze Eidechsen-Schutzzäune die Grünflächen des Areals. Wie Jacqueline Geiger,