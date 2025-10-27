Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Plus Malschenberg

Jugendkeller erstrahlt in neuem Glanz

Der Freundeskreis zur Bildungsförderung Malschenberg hat den Treffpunkt renoviert und auch die Jugendlichen packen mit an.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden
Weit über 100 Arbeitsstunden haben ehrenamtliche Helfer und viele junge Malschenberger aufgewendet, um den Jugendkeller zu renovieren. Jetzt wurde er wiedereröffnet. Foto: GW

Malschenberg. (GW) Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten konnte der Jugendkeller Malschenberg, der am westlichen Ende der Straße Zum Rittersberg im alten Feuerwehrhaus untergebracht ist, wieder seine Pforten öffnen.

Verantwortlich dafür zeigte sich der Freundeskreis zur Bildungsförderung Malschenberger Kinder und Jugendlicher, kurz genannt FKM. Der Verein, der in Zusammenarbeit mit

