Nach acht Jahren klingelt bei Sonne die Kasse
Der Gemeinderat vergibt einen Auftrag für eine Photovoltaik-Anlage auf der Letzenberghalle.
Malsch. (aham) Nach acht Jahren wird bares Geld gespart – und reichlich Kohlenstoffdioxid noch dazu. Das hat Eberhard Reiß vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Mühlhausen errechnet. Er war von der Gemeinde Malsch damit beauftragt worden, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Letzenberghalle zu planen und auch auszuschreiben. Nun lag dem Rat ein Angebot vor und das Gremium vergab den Auftrag
