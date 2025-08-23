Samstag, 23. August 2025

Plus Lobbach

Keine Sonnenenergie am "Stahlberg"

Der Rat unterstützt die Photovoltaik-Planungen des Verbands. Allerdings liegt die Fläche für den Solarpark II der Gemeinde teils im Landschaftsschutzgebiet.

23.08.2025 UPDATE: 23.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden
Aus dem Vorhaben „Solarpark Stahlberg-Lobbach II“ wird wohl nichts. Foto: Barth

Lobbach. (cba) Die nächste Etappe auf dem Weg zur Sonnenenergie wurde auch in Lobbach ohne große Umschweife genommen. In der Sitzung des Gemeinderats hat das Gremium einstimmig der Stellungnahme der Gemeinde zum Teilregionalplan Freiflächen-Photovoltaik im "Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar" zugestimmt.

Thema war nun die zweite Offenlage und Anhörung, die der Verband Region

