Lobbach. (cba) Die nächste Etappe auf dem Weg zur Sonnenenergie wurde auch in Lobbach ohne große Umschweife genommen. In der Sitzung des Gemeinderats hat das Gremium einstimmig der Stellungnahme der Gemeinde zum Teilregionalplan Freiflächen-Photovoltaik im "Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar" zugestimmt.

Thema war nun die zweite Offenlage und Anhörung, die der Verband Region