Bürgerin fühlt sich bei Rattenplage machtlos
"Unzumutbar": Die Ursache soll nun ein Schädlingsbekämpfer herausfinden. Sind Fischtreppe oder Kanalarbeiten schuld?
Von Christiane Barth
Lobbach. Wenn die Ratten durch den Vorgarten huschen, kann einem schon das Gruseln kommen. Dass dies kein Einzelfall sei, sondern sich zu einer regelrechten Plage ausgewachsen habe, berichtete eine Bürgerin des Ortsteils Waldwimmersbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung.
Margit Philipp schilderte eindringlich die Situation auf ihrem
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+