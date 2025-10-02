Donnerstag, 02. Oktober 2025

zurück
Plus Lobbach

Bürgerin fühlt sich bei Rattenplage machtlos

"Unzumutbar": Die Ursache soll nun ein Schädlingsbekämpfer herausfinden. Sind Fischtreppe oder Kanalarbeiten schuld?

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 22 Sekunden
Margit Philipp ist sich sicher: Die Ratten kommen aus dem Bach. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Lobbach. Wenn die Ratten durch den Vorgarten huschen, kann einem schon das Gruseln kommen. Dass dies kein Einzelfall sei, sondern sich zu einer regelrechten Plage ausgewachsen habe, berichtete eine Bürgerin des Ortsteils Waldwimmersbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Margit Philipp schilderte eindringlich die Situation auf ihrem

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.