Gartenduschen? Warm genug ist es!
Die "LebensArt" erwischte einen Traumstart. Noch bis Sonntagabend hat die Lifestyle-Messe am Waidsee geöffnet.
Von Günther Grosch
Weinheim. Dass gleich zu Beginn zwei Mal kurzzeitig der Strom ausfiel, hat einigen Ausstellern zwar die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Oberbürgermeister Manuel Just ordnete diese bei der Eröffnung der noch bis Sonntagabend dauernden Draußen-Schau allerdings dem Ansturm der Besucher und dem Bilderbuchwetter zu, das der 19. Ausgabe der
