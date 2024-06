Leimen. (fhs) Der katholische Pfarrer Arul Lourdu (55) gibt zum Jahresende die Leitung der Pfarreien in der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen ab. Er übernimmt zum 1. Januar 2025 die Leitung der deutschsprachigen katholischen Emmaus-Gemeinde im indischen Neu Delhi. Über diese Veränderung informierte Pfarrer Lourdu die Gläubigen der Seelsorgeeinheit in den Gottesdiensten am Wochenende.

"Ich habe jetzt über 17 Jahre hier gelebt - so lange Zeit wie an noch keinem anderen Ort in meinem Leben. Es war eine erfüllte Zeit," erklärte Lourdu auf Nachfrage über seine Zeit in Leimen und zuvor in Wiesloch. 2003 war er in Freiburg zum Priester geweiht worden. Nach dreijähriger Vikarszeit in Markdorf war er von 2006 bis 2008 Kaplan in Wiesloch sowie Gefängnis- und Jugendseelsorger. 2008 wurde Arul Lourdu Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen sowie Seelsorger für Menschen mit Behinderung im seitherigen Dekanat Wiesloch.

Im Rahmen des Umwandlungsprozesses "Kirchenentwicklung 2030" der katholischen Erzdiözese Freiburg entsteht die neue Großpfarreigemeinde St. Aegidius St. Ilgen der Großkirchengemeinde Wiesloch. Sie beseht aus den östlichen Teil des früheren Dekanats Wiesloch. Dazu gehört auch Lourdus Seelsorgeeinheit. In dieser künftigen Großpfarrei ist ab 2026 Bernhard Pawelzik der Leitende Pfarrer.

Pfarrer Arul Lourdu hat in seinem priesterlichen Wirken hat in den fünf Gemeinden seiner Seelsorgeeinheit das frühere Zusammengehen von Pfarreien und die Weiterentwicklung sowie Sanierung kirchlicher Immobilien begleitet. Darunter waren etwa die Vorplatzgestaltung von St. Aegidius in St. Ilgen oder die Ausstattung von Kindergärten mit Personal. "Ich habe versucht, Antworten auf Fragen der Zeit zu geben, und ich habe hier auch immer Ermutigung von außen erfahren für die Handlungen als Priester," sagt Lourdu. Er verweist auf die regelmäßigen Gottesdienstangebote in allen Gemeinden.

"In den 17 Jahren gab es keinen Tag ohne Gottesdienst," so Lourdu. Wichtig seien ihm der durchgehende Zugang für die Gläubigen zum Pfarrbüro gewesen, Aktivitäten wie das Mahnmal für verfolgte Christen am Georgi-Marktplatz in Leimen, das Anstrahlen der Kirche bei Nacht mit Lampen, die Aktion "Katholische Kirche kocht", die gelebte Ökumene mit der offenen Nacht der Kirchen in Nußloch, Fortbildungen gemeinsam mit evangelischen Amtsgeschwistern oder Begegnungen mit den aramäischen Christen vor Ort.

In Neu-Delhi übernimmt Lourdu die deutschsprachige katholische Gemeinde, der Deutsche in Indien wie etwa Wirtschaftsvertreter oder Diplomaten und ihre Familien angehören. Lourdus Worten zufolge ist er für diesen Auftrag für fünf Jahre frei gestellt; als Priester zähle er weiter zum Erzbistum Freiburg und sei Erzbischof Stephan Burger weiter der für ihn zuständige Bischof. Einer Mitteilung des erzbischöflichen Ordinariats aus Freiburg zufolge wird Erzbischof Burger Lourdus Leimener Amtsverzicht zum Jahresende annehmen. Lourdu: "Ich gehe dankbar von hier weg, komme aber sicher jährlich zu meinem Heimaturlaub nach Deutschland, um Freunde zu besuchen. Meine Eltern sind beide gestorben, mein Bruder ist in Indien Bischof, aber hier ist meine Heimat."

Pfarrer Lourdu wurde 1969 in Paramagudi (Indien) geboren. Er studierte in Indien und in Freiburg Theologie mit Master-Abschlüssen auch in Philosophie und Landeskunde. Seit 2021 nimmt er an einem Promotionsprogramm der Universität Heidelberg teil, das noch andauert; in ein, zwei Monaten steht sein Rigorosum an. Seit 13 Jahren nutzt Lourdu aktiv "zur Verkündigung der Frohen Botschaft" die sozialen Medien. Lourdu: "Es war und ist mir wichtig, dass die Menschen Zugang haben zum Glauben."