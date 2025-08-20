Mittwoch, 20. August 2025

Plus Leimen/Heidelberg.

Photovoltaikanlagen könnten "Economy-Park" einen Strich durch die Rechnung machen

Mit der Veränderungssperre soll vermieden werden, dass Bauvorhaben zu gefährden. "Eine Enteignung wäre schlimmer", sagt Leimens Oberbürgermeister Ehret.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Damit das Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen im Grenzgebiet rund ums Eternit-Gelände kommen kann, wurde nun eine Veränderungssperre erlassen. Damit sind Grundstückseigentümern in Sachen baulicher Entwicklung ihres Geländes die Hände gebunden. Foto: Alex

Von Sabrina Lehr

Leimen/Heidelberg. Eine Durchgangsstraße mit Fuß- und Radweg zwischen Landesstraße 600 (L 600) und L 594 – also der Schwetzinger Straße in Leimen und der Rohrbacher Straße –, ein S-Bahn-Halt und "nachhaltige und innovative Unternehmen, die Mieten und heiß ersehnte Gewerbesteuereinnahmen bringen": Das steht ganz oben auf dem Wunschzettel der Städte Leimen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
