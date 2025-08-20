Von Sabrina Lehr

Leimen/Heidelberg. Eine Durchgangsstraße mit Fuß- und Radweg zwischen Landesstraße 600 (L 600) und L 594 – also der Schwetzinger Straße in Leimen und der Rohrbacher Straße –, ein S-Bahn-Halt und "nachhaltige und innovative Unternehmen, die Mieten und heiß ersehnte Gewerbesteuereinnahmen bringen": Das steht ganz oben auf dem Wunschzettel der Städte Leimen