Photovoltaikanlagen könnten "Economy-Park" einen Strich durch die Rechnung machen
Mit der Veränderungssperre soll vermieden werden, dass Bauvorhaben zu gefährden. "Eine Enteignung wäre schlimmer", sagt Leimens Oberbürgermeister Ehret.
Von Sabrina Lehr
Leimen/Heidelberg. Eine Durchgangsstraße mit Fuß- und Radweg zwischen Landesstraße 600 (L 600) und L 594 – also der Schwetzinger Straße in Leimen und der Rohrbacher Straße –, ein S-Bahn-Halt und "nachhaltige und innovative Unternehmen, die Mieten und heiß ersehnte Gewerbesteuereinnahmen bringen": Das steht ganz oben auf dem Wunschzettel der Städte Leimen
