Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Leimen/Eppelheim

Das sagen die Bürgermeister zur umstrittenen Stadtbild-Debatte

"Natürlich gibt es auch hier Probleme", sagen die beiden Rathauschefs zu den Äußerungen des Kanzlers. Jedoch wünschen sich beide in der Angelegenheit mehr Differenzierung.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Die Stadtoberhäupter John Ehret (l.) und Matthias Kutsch. Fotos: Alex

Leimen/Eppelheim. (luw/fhs) Findet man auch in Leimen oder Eppelheim ein "Stadtbild", wie es Bundeskanzler Friedrich Merz jetzt beklagt hatte? Auf RNZ-Nachfrage plädieren die Oberhäupter beider Städte, Oberbürgermeister John Ehret und Matthias Kutsch, für differenzierte Aussagen.

Letzterer ist zudem CDU-Mitglied. Beide Rathauschefs stellen aber auch fest, dass es sowohl in Leimen als

