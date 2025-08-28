Leimen. (ugc) Die Eheleute Richard und Ursula Wald, geborene Trinkle, haben das besondere Fest der Eisernen Hochzeit gefeiert. Ursula Wald wurde in Heidelberg-Rohrbach geboren und kam bereits im jungen Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern nach Leimen.

Kennengelernt haben sich die beiden einst auf der Geburtstagsfeier von Ursula Walds Mutter in Leimen. Richard Wald, der aus Virnsberg