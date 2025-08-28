Donnerstag, 28. August 2025

Plus Leimen

Ursula und Richard Wald haben vor 65 Jahren geheiratet

Bei der Feier von Ursula Walds Mutter hatte es Ende der 50er Jahre gefunkt. Das Paar feierte nun die Eiserne Hochzeit.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 52 Sekunden
Die Eheleute Ursula und Richard Wald sind seit 65 Jahren verheiratet. Foto: privat

Leimen. (ugc) Die Eheleute Richard und Ursula Wald, geborene Trinkle, haben das besondere Fest der Eisernen Hochzeit gefeiert. Ursula Wald wurde in Heidelberg-Rohrbach geboren und kam bereits im jungen Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern nach Leimen.

Kennengelernt haben sich die beiden einst auf der Geburtstagsfeier von Ursula Walds Mutter in Leimen. Richard Wald, der aus Virnsberg

