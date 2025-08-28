Ursula und Richard Wald haben vor 65 Jahren geheiratet
Bei der Feier von Ursula Walds Mutter hatte es Ende der 50er Jahre gefunkt. Das Paar feierte nun die Eiserne Hochzeit.
Leimen. (ugc) Die Eheleute Richard und Ursula Wald, geborene Trinkle, haben das besondere Fest der Eisernen Hochzeit gefeiert. Ursula Wald wurde in Heidelberg-Rohrbach geboren und kam bereits im jungen Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern nach Leimen.
Kennengelernt haben sich die beiden einst auf der Geburtstagsfeier von Ursula Walds Mutter in Leimen. Richard Wald, der aus Virnsberg
