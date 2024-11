Leimen. (rl) Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am heutigen Samstag in der Rohrbacher Straße in Leimen.

Zeugen zufolge waren gegen 11.30 Uhr sechs Polizeifahrzeuge und ein Rettungswagen vor Ort im Einsatz. Die Straße zwischen dem Stralsunder Ring und der Kantstraße wurde dafür gesperrt. Auch die Straßenbahn fuhren von Heidelberg aus nur noch bis zur Haltestelle "Zementwerk".

Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es, dass starke Kräfte im Einsatz seien, aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Näheres könne man noch nicht mitteilen.

Kurz vor 14 Uhr meldet das Polizeipräsidium Mannheim dann, dass der Einsatz beendet sei. In einem Haus habe es einen "Bedrohungssachverhalt" gegeben. In diesen Zusammenhang wurde eine Person festgenommen. "Eine Gefährdung Dritter bestand zu keiner Zeit", teilten die Beamten abschließend mit.

Die Sperrungen der Straße und der Bahnen wurden aufgehoben. Die Polizei sprach von "geringfügigen Verkehrsbehinderungen" während des Einsatzes.

Ort des Geschehens

Update: Samstag, 2. November 2024, 13.55 Uhr