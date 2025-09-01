OB Ehret bestand in Gauangelloch die letzte Kerwe-Feuertaufe
Jetzt hat John Ehret alle Kerwen eröffnet. Es gab ein Gedenken an den verstorbenen Ex-Oberbürgermeister Ernst. Das Dorfzentrum wurde zur Partyzone.
Von Agnieszka Dorn
Leimen-Gauangelloch. "O’zapft is!" Obwohl Leimens Oberbürgermeister John Ehret schon seit Juni 2024 im Amt ist, war die offizielle Eröffnung der "Angellocher" Kerwe am Samstagabend eine Premiere für ihn. Während der Kerwe im Stadtteil war er vergangenes Jahr im Familienurlaub gewesen – diesmal hat’s gepasst.
Ehret hat somit alle "Feuertaufen" bei
