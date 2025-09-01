Montag, 01. September 2025

zurück
Plus Leimen

OB Ehret bestand in Gauangelloch die letzte Kerwe-Feuertaufe

Jetzt hat John Ehret alle Kerwen eröffnet. Es gab ein Gedenken an den verstorbenen Ex-Oberbürgermeister Ernst. Das Dorfzentrum wurde zur Partyzone.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 58 Sekunden
Kerweborscht-Chef Martin Himmelmann, John Ehret und Dennis Arnold. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Leimen-Gauangelloch. "O’zapft is!" Obwohl Leimens Oberbürgermeister John Ehret schon seit Juni 2024 im Amt ist, war die offizielle Eröffnung der "Angellocher" Kerwe am Samstagabend eine Premiere für ihn. Während der Kerwe im Stadtteil war er vergangenes Jahr im Familienurlaub gewesen – diesmal hat’s gepasst.

Ehret hat somit alle "Feuertaufen" bei

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.