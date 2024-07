Leimen. (lesa) Deutschland schrumpft, Leimen auch: Diese zumindest aus finanzieller Sicht unerfreuliche Nachricht verkündete Oberbürgermeister John Ehret in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Sein Stichwort war der Zensus und dessen Ergebnisse: "In Deutschland leben 1,4 Millionen Menschen weniger als angenommen", so Ehret. "In Leimen leben 1,3 Prozent weniger als in den Unterlagen