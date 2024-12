Von Elisabeth Murr-Brück

Leimen-Gauangelloch. Wie viel Whisky muss man trinken, bis man unfallfrei "Laphroaig" sagen kann? Das ist die Übersetzung von ‚Breite Senke an der Bucht‘. Die so benannte Bucht liegt vor Schottland auf den Hebriden. Dort spricht man heute noch Gälisch, wo seit Jahrhunderten Whisky destilliert wird. Was das mit der Region zu tun hat? Ein nicht alltägliches Sortiment des schottischen Lebenswassers samt Crash-Kurs gab es am Wochenende bei der Hofweihnacht in Gauangelloch.

Eine leer geräumte Garage, ein asphaltierter Hof. Es gibt Plätze mit mehr Romantik, aber nur wenige Weihnachtsmärkte, wo die Atmosphäre den Nostalgie-geprägten Erwartungen so nahe kommt. Kein Ramsch, kein Fusel, kein Gedudel, kein Gedränge. Ein Feuerkorb, Lichterketten, Live-Musik vom Leierkasten. Und eine feine Auswahl von Dingen, die man gerne hätte, aber gar nicht weiß, dass es sie gibt und wo man sie kriegt; angeboten werden sie von Verkäufern aus der Umgebung. Kaffeespezialitäten aus Östringen und sizilianisches Olivenöl etwa.

Die Kundin möchte aber wissen: "Wie wurden die Oliven geerntet? Mit der Maschine?" Die junge Verkäuferin ist kurz irritiert: "Von Hand natürlich, wir sind ein kleiner Familienbetrieb." Ihre Mutter hat Weihnachts-Deko genäht und bestickt: Türschleifen wie aus dem Kino, Tücher, Taschen, sogar Topflappen im Weihnachtslook, jedes Teil etwas Besonderes.

Barbara und ihr Stoffpuppen-Alter-Ego haben ihr Wochenmarkt-Angebot erweitert, bei June of the Moon kann man handgemachten Schmuck aussuchen,bei Marcus Rompert Beißringe für Babys und Liköre sowie Marmeladen für die Großen. Schon als Kind hat er sie begeistert gekocht, inzwischen entwickelt er ständig neue Geschmacksrichtungen: Feige und Gurke harmonieren überraschend gut, Schokolade, Kirschen und Chili ergänzen sich perfekt.

Auch interessant Übersicht Rhein-Neckar-Odenwald: Das sind die Weihnachtsmärkte in der Region

Ein Buch mit Goldstaub auf dem Einband beeindruckt im Vorlese-Alter, der Verleger Harald Kiesel hat in Gauangelloch einen Ort gefunden, in dem nicht nur er, sondern auch Hund und Katzen gut leben. Die Kinder- und Jugendbücher aus seinem Programm sollen auch Erwachsene mit Vergnügen lesen.

Ganz hinten im Hof backen die Landfrauen Langos, süß mit Zucker und Zimt, deftig mit Knoblauch und Chili. Vor allem das, was durch den Verkauf von Essen und Trinken erwirtschaftet wird, hilft Vereinen und Projekten. Die Ministranten finanzieren mit Bratwurst und selbstgemachter Currysauce einen Teil der traditionellen Rom-Pilgerfahrt, die Spenden für die hausgemachten Kekse gehen an die Sternsinger-Aktion.

Den Zuckerguss hat die Kinderklasse gemacht, für sie verkauft Nassim Zuckerwatte. Die Schützengilde Heimattreu unterstützt das Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinder-Krebshilfe. Gebratene Champignons, Schokokuss-Brötchen, warmer Eierlikör in der Waffel, Feuerzangenbowle, Griebenschmalz auf frischem oder Raclette auf knusprigem Holzofenbrot. Jede Wahl heißt, auf fünf andere Sachen verzichten. Dass das ein Luxusproblem ist, macht die Entscheidung auch nicht einfacher.

Mittendrin sitzen drei Freundinnen und lassen es erst einmal ruhig angehen. Sie haben viel zu reden und viel zu lachen und natürlich was im Becher. Und sie kennen den wichtigsten Mann hier: Michael, der seine Garage zur Verfügung gestellt hat. Zu Corona-Zeiten gab es schon einmal eine Hof-Weihnacht – viel kleiner, aber "das ist total gut angekommen". So war der Plan für die Neu-Auflage entstanden, mit offensichtlich durchschlagendem Erfolg.

Ohne Konstanze Schätzle gäbe es keinen Weihnachtsmarkt – oder zumindest nicht in dieser Form. Sie ist sozusagen die Mutter aller Gauangellocher Initiativen. Sie hat alles organisiert, sie hat Leute angesprochen, motiviert und eingeladen. Neu-Auflage im nächsten Jahr? Zu Weihnachten darf man sich was wünschen.