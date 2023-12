Von Sabrina Lehr

Leimen. Dass an der Rathausstraße Bauzäune stehen, ist kein seltener Anblick. Bekanntlich begrenzen diese bereits seit Monaten die Großbaustelle zum "Treffpunkt Leimen". An ihr ruhen die Arbeiten seit dem tragischen Tod eines 21-jährigen Grabungshelfers vor drei Wochen bekanntlich. Doch in der unmittelbaren Nachbarschaft des aufgegrabenen Areals von