Leimen. (lesa) John Ehret verdient künftig 9477,42 Euro im Monat. Diese Summe sieht die Landesbesoldungsordnung in der Gruppe B 4 vor. Dieser Gruppe wurde der neue Oberbürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach einstimmigem Gremiumsbeschluss zugewiesen. Damit wurde Ehret, der am 11. Juni sein Amt als neuer OB antritt, der gleichen Besoldungsgruppe zugewiesen wie Noch-OB Hans D.

