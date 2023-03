Leimen. (mu) Aus der DDR konnte er sich in das vereinte Deutschland retten: der "Grüne Pfeil". In zahlreichen Städten erleichtert er bereits den Verkehrsfluss. Nun gibt es das Schild mit dem grünen Pfeil auf schwarzem Grund auch in Leimen, wie die Stadt mitteilte.

Angebracht wurde der kleine Pfeil an der Ecke von Römerstraße mit der Hirtenwiesenstraße und bietet nun dort unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, rechts abzubiegen, auch wenn die Ampel eigentlich Rot zeigt.

Dabei ist laut Stadt folgende Regel zu beachten: Der Grünpfeil erlaubt es, bei Rot vorsichtig nach rechts abzubiegen – nach vorherigem Anhalten. Er bedeutet aber nicht automatisch freie Fahrt. Andere Verkehrsbeteiligte dürfen beim Abbiegen weder gefährdet noch behindert werden.

Auch zu beachten sei, dass ein Abbiegen am Grünpfeil nicht verpflichtend ist. Bleibt jemand trotz Grünpfeils an der roten Ampel stehen, stellt dies laut Stadt kein Verkehrshindernis dar. Das Abbiegen ist erlaubt, aber nicht vorgeschrieben. Das Verkehrsschild ist in seiner Bedeutung auch nicht mit dem Ampelsignal "Grüner Pfeil" zu verwechseln.