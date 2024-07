Von Armen Hesse

Dielheim. Über den Bildschirm im Klassenzimmer der 3b an der Leimbachtalschule in Dielheim läuft ein Text zum Thema Schildkröten, eingebettet darin das Bild eines Exemplars, das sich in einem Plastiknetz verfangen hat. "Die Schriftfarbe ist lila, um die Gefahr zu zeigen", erklärt Marie aus der vierten Klasse, als sie den projizierten Text am I-Pad bewegt.

Sie hat ihn selbst verfasst, und zwar im Rahmen einer Medien-AG, die Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse seit 2022 an der Dielheimer Schule angeboten wird. Selbsterklärtes Ziel des Projekts: "Aus naiven Medienkonsumenten werden kompetente Content-Produzenten."

Zur Arbeit des inzwischen zweiten Jahrgangs gehörte auch, sich Gedanken zum Layout zu machen sowie zur Formatierung des Textes. "Die Rahmen um Bild und Text sollen zeigen, was zusammengehört", ergänzt Wolf-Dieter Batz, der die AG gemeinsam mit Brigitte Bergmann leitet.

Mit acht weiteren Schülerinnen und Schülern nahm Marie ein ganzes Schuljahr wöchentlich daran teil. Nun konnten sie ihre Arbeiten den Drittklässlern vorstellen, die im kommenden Schuljahr auch an der AG teilnehmen dürfen. Perspektivisch könnten sie sich auch vorstellen, die AG für andere Klassenstufen zu öffnen, so Batz und Bergmann auf Nachfrage von Saskia Hirn, Lehrerin der 3b. Das sei aber letztlich eine Entscheidung der Schulleitung.

"Sie können dort lernen, wie man ein eigenes Thema auf dem I-Pad darstellen kann, mit Text, Bild und Formatierungsoptionen – und zwar so, dass es auch im Internet auf einer Website erscheinen kann." So antwortet die Gruppe einstimmig auf die Frage, ob es ihnen gefallen hätte: "Das hat sehr Spaß gemacht."

Sie alle durften sich ein oder mehrere Themen heraussuchen, über die sie gerne schreiben wollten. "Alle können ihren jeweiligen Text so bearbeiten, wie es ihnen gefällt." Und so kam eine breite Themenpalette zustande: Fabian und Leo schrieben über die japanischen Fantasiewesen Pokémon, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung von Text und Bild; Fabians Text lebt von den Bildern, Leo hat sich für mehr Text entschieden. Sebnem hat zwei Texte geschrieben, einen mit dem Titel "Mia bekommt eine Katze", einen weiteren über "Paulina im Schwimmbad; Elas Text handelt von "Blackpink", einer südkoreanischen Musikgruppe aus jungen Frauen.

Die Texte der neun aus der Medien-AG können im Internet aufgerufen und gelesen werden, sogar mit Autorenname und Bild. Sie hätten Wert darauf gelegt, dass die Plattform datenschutzrechtlich unbedenklich sei. "Sie lernen hier auch, wie man sich sicher im Internet bewegt oder wie Passwörter funktionieren", erklärt Batz.

Deshalb heiße es auch "Dielheimer Modell für digitale Mündigkeit". Auch die verwendeten Bilder hätten sie von Seiten übernommen, auf denen sie frei verfügbar seien, ohne urheberrechtliche Beschränkungen.

Damit die Texte überhaupt in dieser Form erscheinen konnten, mussten sie nicht nur geschrieben werden. Die Formatierung hätten die Kinder nicht einfach wie im Textprogramm vornehmen können, so der AG-Leiter. "Sie mussten Code, also Programmiersprache, erlernen." So erst hätten sie die entsprechenden Befehle eingeben können, die die Website dann in einen Texte umgewandelt habe. "Wir haben viele Dinge gelernt", freut sich die Gruppe. Mit Arbeitsblättern hätten sie gearbeitet und sich die Fertigkeiten angeeignet, um das eigene Projekt selbst zu gestalten.

Dass es sich aber um ein Gemeinschaftsprojekt handelt, wird auch in der Gruppendynamik deutlich. Vier der Schülerinnen und Schüler hätten bereits im ersten Halbjahr begonnen, sagt Batz. "Sie sind im zweiten Halbjahr Tutoren für die fünf geworden, die neu dazugekommen sind." Ceren, die einen Text über Katzen geschrieben hat, gehört dazu, und unterstützt Batz während der Vorstellungen am I-Pad.

Die Schülerinnen und Schüler in den drei dritten Klassen, in denen die AG-Teilnehmer ihre Texte vorstellen und erklären, wie sie vorgegangen sind, hören gespannt zu. Als Stefanie Yang, Lehrerin der 3a, in die Runde fragt, ob sich denn jemand vorstellen könne, im nächsten Schuljahr selbst mitzuwirken, gehen gleich fünf Hände hoch.

An Interesse mangele es nicht, erklärt Bergmann. "Wir können noch viel mehr anbieten. Wir sind bereit." Größer als zehn Personen wollten sie einen Kurs nicht werden lassen, eher würden sie dann mehrere Gruppen anbieten. "Das hängt aber von der Schule ab und was sie uns ermöglicht. Es ist aber wichtig, dass sich die Kinder frühzeitig damit auseinandersetzen."

Als die Vorstellung zu Ende ist, kommen drei Schülerinnen auf Batz zu. Sie wollten im nächsten Jahr teilnehmen und hätten bereits Textideen. Ob sie auch mehr als einen Text schreiben könnten, fragt eine Schülerin.