Sandhausen/Heidelberg. (luw) Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat die Baustelle auf der Landesstraße L598 zwischen Heidelberg-Kirchheim und Sandhausen für Verwirrung und teilweise gefährliche Situationen gesorgt.

Nachdem der Bereich Anfang Mai wie berichtet drei Tage früher als angekündigt abgesperrt worden war, wurden nun im Zuge des zweiten Bauabschnitts einige Schilder missverständlich aufgestellt. In der Folge mussten immer wieder Fahrzeuge, darunter auch mindestens ein Gelenkbus, auf der Hauptstraße wenden.

Die Fahrbahndecke war in den vorangegangenen drei Wochen halbseitig saniert worden, sodass der Verkehr in Richtung Sandhausen fließen konnte. In die andere Richtung umgeleitet wurde über die Bundesstraßen B535 und B3.

Bei der Heidelberger Stadtverwaltung, die gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe für die Maßnahme zuständig ist, zeigte man sich damals auf RNZ-Anfrage angesichts der zu frühen Sperrung überrascht und bat um Entschuldigung.

Nachdem der erste Bauabschnitt wie pünktlich abgeschlossen war, ging es nun zu Beginn dieser Woche an den zweiten: Dazu wurde die Kreuzung von L598 und L600 am Umspannwerk planmäßig voll gesperrt. Nun wird auch Richtung Süden über die umliegenden Bundesstraßen umgeleitet.

Allerdings wurden beispielsweise die "Sackgassen-Schilder", die auf die fortan ausbleibende Wendemöglichkeit hinweisen, erst kurz vor der jeweiligen Sperrung aufgestellt.

Auch andere Schilder sorgten eher für Verwirrung. Ein RNZ-Leser sprach am Mittwoch von einem "Schildbürgerstreich im wahrsten Sinn des Wortes": "Eine Zeit lang mussten alle aus Süden Richtung Kirchheim fahrenden Fahrzeuge an der Feldwegkreuzung wenden." Das habe zu teils chaotischen Zuständen geführt.

Übrigens werden die Buslinien 720, 721 und 722 für die verbleibende Bauzeit über Bruchhausen umgeleitet, unter anderem die Haltestelle "Sandhausen Nord" entfällt.