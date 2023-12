Von Christina Schäfer

Ladenburg. Dass der Weihnachtsmarkt offiziell erst um 18 Uhr am Freitagabend eröffnet wurde, war den vielen Besuchern herzlich egal. Der Glühwein schmeckt schließlich auch ohne Musikklänge und warme Worte. Und so war der Marktplatz schon am Nachmittag gut gefüllt.

Knackig kalt ist es, wie Bürgermeister Stefan Schmutz in der kurzen Zeremonie später feststellte. Und genau deswegen wärmten sich schon früh eisige Hände an gefüllten Bechern, während die Luft mit Düften von Crêpes, Steak und natürlich Glühwein geschwängert war.

Die Menschen kommen aber nicht nur deswegen nach Ladenburg. Neben Kulinarik wird hier das Handwerk großgeschrieben. Die Stände verteilen sich auf etliche der insgesamt 26 Hütten. In einer davon steht Hobbynäherin Dorothea Wallenwein. Bei ihr gibt es vom Aufbewahrungstäschchen bis hin zum Shopper so ziemlich jede Größe, Form und Farbe.

Alles handgemacht und "alles Unikate", sagt Wallenwein. Die Frau aus Handschuhsheim ist nach ihrer Premiere 2022 zum zweiten Mal auf dem Ladenburger Weihnachtsmarkt. Was ihr so sehr gefällt, ist das Ambiente. Und, so sagt sie, das Engagement der Stadt. "Da ist man mit Herzblut dabei", lobt sie. Ein Lob, das der Bürgermeister nur einige Meter entfernt von Wallenweins Hütte in seiner Ansprache gerne an seine Mitarbeiter weitergab.

Doch zurück zum Handwerk: Neben Wallensteins Näharbeiten, gibt es Seifen, Holzarbeiten oder Schmuck. Gianna Feld bietet den nach Art des Makramee an. "Uhrenupcycling" sagt sie, als sie auf die Armbanduhren zeigt. Die tragen noch das alte Gehäuse, das ursprüngliche Armband aber wird jetzt durch Felds Arbeiten ersetzt. In ihren Ketten fast sie Edelsteine mit Garn ein, in die Armbänder Perlen. Die Inspiration für diese Art des Schmucks habe sie aus Australien mitgebracht, erzählt Feld. Mit der Resonanz des ersten Abends ist sie zufrieden: "Es ist schon ein bisschen was los." Das bestätigt auch Wallenwein.

Tatsächlich tummeln sich die Menschen, als die Stadtkapelle ihre ersten Töne anstimmt. "Es ist schön, den Marktplatz so gefüllt zu sehen", sagt Schmutz erfreut, als er zum Mikro greift. Dass an den Weihnachtsmarkttagen für Abwechslung gesorgt ist, daran lässt er keinen Zweifel. 50 Teilnehmer, so der Bürgermeister, werden die Hütten an den drei Adventswochenenden bespielen. Er verspricht eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem. "Das ist, was den Weihnachtsmarkt ausmacht", so Schmutz. Es ist aber auch die Mischung für Alt und Jung. Letztere finden sich etwas abseits der Holzhütten ein; dort, wo die Lichter des Kettenkarussells leuchten, drehen sie ihre Runden.

Derweil findet man am Eröffnungsabend auf dem Marktplatz jede Menge kleine Gruppen, die sich auf einen ersten Glühwein treffen. Vielleicht ist es auch schon der Zweite, so ganz einig sind sich einige Mannheimer Jungs nicht. Das Schrebergarten-Quintett – ja, tatsächlich sind sie darüber verbunden – wärmt sich von innen durch, bevor es zum Gansessen geht.

Auch am Samstagabend ist die Lust auf Weihnachtsmarkt ungebrochen. Während die Kiste-Band auf der einen Seite des Marktplatzes Pop zum Besten gibt, steht auf der anderen Seite ein Ladenburger Ehepaar, den Besuch aus Freiburg im Schlepptau. Der ist angetan. "Gemütlicher" sei es auf den kleineren Märkten, sagen sie. Zu denen gehört Ladenburg zweifelsohne. Und der Glühwein? Der schmeckt. "Man erwartet vom Rosenhof auch nichts anderes", so der Tenor in der Ladenburg-Freiburg-Gemeinschaft. Matthias Schmidt dürfte das gerne hören. Er ist mit dem Verlauf des ersten Wochenendes zufrieden. Das Wetter, so Schmidt, sei ideal, und die Neuerung des Glühweins Rosé entwickelt sich zu einem echten Renner. "Der ist etwas leichter und sieht in der Tasse auch sehr schön aus", findet der Winzer.

Schön sieht es auch bei Martina Palkowski und Sabine Arndt aus. Die beiden bieten in ihrer Hütte Adventskränze und Dekoration für die Adventszeit an. Die Ablagen haben sich in den ersten 24 Stunden durchaus schon etwas geleert. Geht es nach Palkowski, dürfte aber noch etwas mehr los sein. "Es ist teils etwas zäh", berichtet sie. Aber, und das betont sie, die Menschen seien in Ladenburg sehr freundlich.

Für die beiden wird es allerdings bei einem Wochenende bleiben. Wie auch für Feld und Wallenwein. Ihre Hütten werden am kommenden Wochenende anderweitig vermietet. Dann locken neue Angebote. "Kommen Sie ruhig öfter vorbei", lud vor diesem Hintergrund Bürgermeister Schmutz zur Wiederholungstat, also dem nächsten Besuch des Weihnachtsmarkts.